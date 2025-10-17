Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые овощи и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с седьмого по 13 октября 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (7,9%), огурцы (4,35%), капуста (3,37%) и яйца (2,44%).

Умеренно поднялись цены на картофель (1,74%), соль (1,66%) и гречку (1,6%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели бананы (1,52%), печенье (1,26%), свекла (1,23%), маргарин (0,87%) и детские мясные консервы (0,84%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: