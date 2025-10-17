В Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые овощи и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (7,9%), огурцы (4,35%), капуста (3,37%) и яйца (2,44%).

Умеренно поднялись цены на картофель (1,74%), соль (1,66%) и гречку (1,6%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели бананы (1,52%), печенье (1,26%), свекла (1,23%), маргарин (0,87%) и детские мясные консервы (0,84%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.