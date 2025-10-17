В Уфе открылся центр развития детей «Притяжение»

Об открытии центра развития детей «Притяжение» сегодня, 17 октября, рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Он расположился на улице Шафиева, 28. Раньше в этом здании размещалось кафе, которое два года не работало.

«Место очень оживленное, много детей, и раньше поблизости не было таких центров. Теперь у ребят появилась площадка, где они смогут попробовать себя в самых разных направлениях, получить необходимые навыки для будущей профессии.

Будут работать студии дизайна, мультипликации, нейросетей, школа вожатых, арт-лаборатории и мастерские декоративно-прикладного творчества. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе», – написал мэр в соцсетях, опубликовав эти фото.