В Уфе открылся центр развития детей «Притяжение»

Это уже 11 подобное пространство, созданное в городе на базе неэффективно используемых муниципальных помещений.

Об открытии центра развития детей «Притяжение» сегодня, 17 октября, рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Он расположился на улице Шафиева, 28. Раньше в этом здании размещалось кафе, которое два года не работало.

«Место очень оживленное, много детей, и раньше поблизости не было таких центров. Теперь у ребят появилась площадка, где они смогут попробовать себя в самых разных направлениях, получить необходимые навыки для будущей профессии.

Будут работать студии дизайна, мультипликации, нейросетей, школа вожатых, арт-лаборатории и мастерские декоративно-прикладного творчества. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе», – написал мэр в соцсетях, опубликовав эти фото.

