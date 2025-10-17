Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане с начала года при пожарах погибли 162 человека

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан делится печальной статистикой по пожарам в регионе.

Фото: МЧС России

Всего с начала года в Башкортостане произошло более шести тыс. пожаров, в них погибли 162 человека.

Сегодня, 17 октября, в Уфимском районе в дачном поселке «Урал» при тушении вагончика обнаружили погибшего, его пол и личность устанавливаются.

В Салавате сегодня на улице Пушкина горел кирпичный дом размером 20х15 метров и автомобили под навесом. Пламя быстро распространялось по всей площади строения из-за большой пожарной нагрузки. Сгорели дом и семь автомобилей.

