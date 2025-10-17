Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

«БашРТС» проведет в Уфе проверку тепловых сетей с использованием красителя

Поставщик ресурсов ООО «БашРТС» анонсировал проведение проверки герметичности тепловых сетей с использованием экологичного красителя.

Проверка пройдет в период с 20 октября по 30 ноября 2025 года. В это время в сетевую воду будет добавлен специальный краситель уранин А, известный также как флуоресцеин – он окрашивает воду в ярко-зеленый цвет.

«Органический краситель, добавленный в теплоноситель, позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах отопления благодаря характерному зеленому цвету сетевой воды. Испытания позволят провести диагностику теплосетевого комплекса котельных и своевременно принять меры по устранению выявленных дефектов для повышения надежности теплоснабжения», – говорится в сообщении «БашРТС».

При этом в компании предупредили, что в очень редких случаях возможно попадание красителя в краны горячего водоснабжения – это говорит о дефекте в оборудовании. Такую воду пить нельзя, необходимо будет сразу обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или напрямую в ООО «БашРТС».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: