«БашРТС» проведет в Уфе проверку тепловых сетей с использованием красителя

Проверка пройдет в период с 20 октября по 30 ноября 2025 года. В это время в сетевую воду будет добавлен специальный краситель уранин А, известный также как флуоресцеин – он окрашивает воду в ярко-зеленый цвет.

«Органический краситель, добавленный в теплоноситель, позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах отопления благодаря характерному зеленому цвету сетевой воды. Испытания позволят провести диагностику теплосетевого комплекса котельных и своевременно принять меры по устранению выявленных дефектов для повышения надежности теплоснабжения», – говорится в сообщении «БашРТС».

При этом в компании предупредили, что в очень редких случаях возможно попадание красителя в краны горячего водоснабжения – это говорит о дефекте в оборудовании. Такую воду пить нельзя, необходимо будет сразу обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или напрямую в ООО «БашРТС».