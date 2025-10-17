Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане прокуратура добилась отмены договоров аренды более 90 га земли

Прокуратура Благоварского района республики провела проверку исполнения земельного законодательства.

В 2022-2023 годах между тремя местными жителями и республиканским министерством земельных и имущественных отношений без проведения торгов были заключены договоры аренды четырех участков для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных.

Размеры этих участков варьировались от четырех до 55 га, а общая площадь превысила 90 га. При этом по закону максимальная площадь участка, предоставляемого гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, не может превышать 2,5 га.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о признании указанных сделок недействительными и возврате имущества. Суд удовлетворил требования ведомства.

