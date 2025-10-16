В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 13 октября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 60,83 рубля за литр (+0,16 рубля за неделю);

– АИ-92 – 58,45 рубля за литр (+0,13 рубля);

– АИ-95 – 63,01 рубля за литр (+0,2 рубля);

– АИ-98 и выше – 83,52 рубля за литр (+0,45 рубля);

– дизельное топливо – 69,77 рубля за литр (+0,42 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (63,1 рубля за литр) и по России (64,82 рубля за литр).