В Башкортостане ищут инвестора для строительства гостиницы за 93,4 млн рублей

Корпорация развития республики Башкортостан опубликовала новый кейс: инвесторов ищут в проект по строительству трехзвездочной гостиницы в Благовещенске.

Строить придется не с нуля: проектом предусмотрена реконструкция старого здания с его переоборудованием под современную трехзвездочную гостиницу с 30 комфортными номерами и обновленной инфраструктурой.

Количество персонала – 18 человек.

Объем инвестиций оценивается в 93,4 млн рублей.

Срок строительства – один год.

Срок окупаемости — 5,8 года.

Дисконтированный срок окупаемости – 10,1 года.

EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) за 12 лет – 299 млн рублей.

