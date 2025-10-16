В Башкортостане ищут инвестора для строительства гостиницы за 93,4 млн рублей

Строить придется не с нуля: проектом предусмотрена реконструкция старого здания с его переоборудованием под современную трехзвездочную гостиницу с 30 комфортными номерами и обновленной инфраструктурой.

Количество персонала – 18 человек.

Объем инвестиций оценивается в 93,4 млн рублей.

Срок строительства – один год.

Срок окупаемости — 5,8 года.

Дисконтированный срок окупаемости – 10,1 года.

EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) за 12 лет – 299 млн рублей.