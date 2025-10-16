В Башкортостане ищут инвестора для строительства гостиницы за 93,4 млн рублей

Корпорация развития республики Башкортостан опубликовала новый кейс: инвесторов ищут в проект по строительству трехзвездочной гостиницы в Благовещенске.
Строить придется не с нуля: проектом предусмотрена реконструкция старого здания с его переоборудованием под современную трехзвездочную гостиницу с 30 комфортными номерами и обновленной инфраструктурой.
Количество персонала – 18 человек.
Объем инвестиций оценивается в 93,4 млн рублей.
Срок строительства – один год.
Срок окупаемости — 5,8 года.
Дисконтированный срок окупаемости – 10,1 года.
EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) за 12 лет – 299 млн рублей.
