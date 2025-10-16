Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стало известно, когда ожидается пик заболеваемости гриппом в Башкортостане

На пресс-конференции в «Башинформе» руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак рассказала о текущей эпидемической обстановке в Башкортостане.

По словам главного санитарного врача республики, в прошлом году первые случаи гриппа фиксировали в январе, пик заболеваемости пришелся на март.

Как ситуация сложится в этом году – прогнозировать сложно, но подъем уровня заболеваемости ожидают в декабре-январе.

Казак добавила, что если привиться от гриппа сейчас, до этого времени успеет сформироваться иммунитет: для этого нужно три-четыре недели.

На данный момент заболеваемость ОРИ идет на спад уже вторую неделю подряд.

