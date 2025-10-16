Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили более 110 тыс. упаковок лекарств

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с шестого по десятое октября 2025 года, в регионе было обслужено 51 824 рецепта.

Пациентам выдали 110 474 упаковки лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (29% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (19%), Октябрьский (13%), Центральный (11%) и Нефтекамский (6%) округа.

