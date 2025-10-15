Радий Хабиров: «Когда в такие непростые времена мы открываем и модернизируем предприятия, это не может не радовать»

Глава региона присутствовал при открытии еще 12 резервуаров парка общим объемом 60 тыс. тонн.

Перед этим он пообщался с руководителем «Газпром нефтехим Салават» Евгением Семенько и сообщил, что предприятие работает в штатном режиме и собирается расширяться: в частности, запланировано строительство уникального, единственного в России производства суперабсорбирующих полимеров (САП), которые применяются при изготовлении гигиенической продукции.

«Посмотрели также, как растет наша особая экономическая зона "Алга". Ее развитию способствует близость такого промышленного гиганта, как "Газпром нефтехим Салават". И резидент "Алги" – группа "ДоГа" – планирует дальнейшие, более глубокие переделы получаемого на нефтехимическом комбинате сырья.

Кроме переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды, компания уже рассматривает возможности производства нитробензола, анилина и высокомолекулярного полиэтилена. Все это – уже 24 млрд инвестиций.

Когда в такие непростые времена мы открываем и модернизируем предприятия, вводим новые производственные площади, то, конечно, это не может не радовать. Потому что это – новые рабочие места, стабильная и достойная зарплата – то, что важно и нужно для жителей республики», – рассказал Радий Хабиров.