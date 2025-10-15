Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе перекроют улицу Кирова и популярную парковку

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, 15 октября, и до 26 октября будет перекрыта четная сторона улицы Кирова на участке между улицами Худайбердина и Пархоменко.

Ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке сетей водоснабжения.

Кроме того, 16 октября в связи с подготовкой и проведением мероприятий Высшей партийной школы закроют парковку возле Уфимского амфитеатра, на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Ограничение будет действовать с 8:30 до 18:30.

