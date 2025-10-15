Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса»

«Неплохо начали, но пропустили быстрые голы, которые немного надломили нас. Не понравилось, что много проигрывали единоборств, особенно во втором периоде, были потери. С такими командами нужно играть правильнее.

Да, мы хотели отыграться, но нужно играть правильно и терпеливо. После таких матчей видны недостатки, которые нам нужно исправлять», – сказал после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Защитник Григорий Панин отметил, что проблемы у команды начитаются после первого периода.

«Не получилось реализовать свои шансы. Это, наверное, основной момент. Нам надо забивать более двух голов. Пытаемся найти, где взять эти голы. Пока не могу сказать, что не получается, но это не первая и не вторая игра такая. Уже заметно, что проваливаем второй период».