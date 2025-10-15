Смертельное ДТП с 12 автомобилями произошло в Уфе

Сегодня утром на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза, и он столкнулся с 11 автомобилями, в том числе с другим грузовиком.

В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется, несколько человек госпитализировали.

На место прибыли главный госинспектор Владимир Севастьянов и прокурор Октябрьского района Александр Фадеев, работают сотрудники МЧС России и прокуратуры, медики, и эксперты СУ МВД.

Фото опубликовала Госавтоинспекция Уфы