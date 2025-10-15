Фото опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Мурал украшает стену дома по адресу улица Ленина, 74.

Этот мурал получил название «Край курая». Авторы – художники Артур Лукьянов и Артур Музипов.

«Работа напоминает нам о наших корнях и вечных ценностях. В работе органично соединены главные символы Башкортостана: курай как воплощение единства и стойкости, степной орел – вечный хранитель просторов, и величественные горы, олицетворяющие природное богатство родной земли. Эти элементы сплетаются в сложном золотом орнаменте, создавая визуальную связь между прошлым и настоящим».