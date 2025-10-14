Могут ли пенсии в Башкортостане перевести в цифровые рубли?

Этот процесс у многих вызывает беспокойство: не все пожилые еще разобрались с безналом, а теперь речь идет о блокчейне.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о том, что пенсионерам беспокоиться пока не о чем.

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти», — рассказал Нилов в беседе с ТАСС, заверив, что все выплаты и впредь будут производиться тем способом, который выберет сам пенсионер.