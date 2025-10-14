Уфа заняла 39 место в рейтинге городов по уровню зарплат

Средняя зарплата работников крупных и средних предприятий в пяти российских городах превышает 150 тыс. рублей в месяц: это Новый Уренгой (167,6 тыс. рублей), Салехард (159,4 тыс. рублей), Южно-Сахалинск (150,2 тыс. рублей), Анадырь (196,7 тыс. рублей) и Москва (174,1 тыс. рублей).

Они возглавляют рейтинг именно в такой последовательности, а не по размеру средней зарплаты, так как ключевой параметр рейтинга – соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, который стоит в каждом городе по-разному.

Уфа в рейтинге занимает 39 строчку: средняя чистая зарплата по городу – 79,4 тыс. рублей в месяц, на эти деньги можно приобрести 3,5 фиксированного набора товаров и услуг. За год зарплата выросла на 9,9%.

Для сравнения: замыкает топ-100 Нальчик – 50,2 тыс. рублей в месяц и 2,16 набора. Челябинск стоит на 31 строчке (80,1 тыс. рублей и 3,61 набора), Казань замыкает топ-15 (91,4 тыс. рублей и 4,24 набора).