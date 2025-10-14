Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Парламент Башкортостана пытается запретить уловки при составлении кредитных договоров

Депутаты республики направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект поправок в статью пятую Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

Законопроект направлен на защиту прав и интересов заемщиков – потребителей финансовых услуг.

Поправками предлагается установить запрет на разного рода уловки при составлении договора потребительского займа со стороны кредитных организаций и кредитных потребительских кооперативов.

На сегодняшний день зачастую полные условия по кредитной услуге содержатся не в самом договоре, а на отдельной интернет-странице, ссылка на которую приводится в документе.

Или, например, часть текста в договоре выделяется цветом или шрифтом, отвлекая внимание заемщика от информации, значимой для расчета реальной стоимости кредита.

Также осложняют понимание дополнительные пояснения в примечаниях или ссылках. Формально кредитор выполняет требования законодательства об указании всех условий договора в тексте, а фактически представляет его в такой форме, что заемщик не понимает, сколько в итоге он заплатит.

