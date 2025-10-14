Министр здравоохранения рассказал о состоянии уфимской девочки, которую отец выбросил из окна

Девятого октября около 9.00 утра 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры свою трехлетнюю дочь. Мать в это время находилась в санатории со старшим сыном на лечении в другом городе.
Сегодня, 14 октября, глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин сообщил о том, что девочка по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Проведено уже шесть телемедицинских консультаций с федеральными центрами – с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля.
В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике.
Мужчина задержан, сейчас остается под стражей, возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство малолетнего.
