В Уфе за выходные произошло 109 ДТП

Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 109 ДТП, пострадали семь человек, погиб один человек в Уфимском районе.

Среди пострадавших – мужчина и женщина 1950 года рождения, в чей автомобиль Suzuki Vitara в воскресенье, 12 октября, влетел Renault Duster, выехавший на встречку на улице Зеленая роща. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Погиб 46-летний мужчина, сбитый Subaru Impreza 13 октября на пешеходном переходе в селе Зубово. 39-летний водитель с места преступления скрылся, но вскоре вернулся и раскаялся.

Пресечено 817 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (88), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (34) и не уступавшие дорогу пешеходам (51).

Кроме того, оштрафовали 61 пешехода-нарушителя.

Задержали 43 водителя в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.