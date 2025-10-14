Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе за выходные произошло 109 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о статистике ДТП на городских дорогах за выходные дни 11-13 октября.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 109 ДТП, пострадали семь человек, погиб один человек в Уфимском районе.

Среди пострадавших – мужчина и женщина 1950 года рождения, в чей автомобиль Suzuki Vitara в воскресенье, 12 октября, влетел Renault Duster, выехавший на встречку на улице Зеленая роща. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Погиб 46-летний мужчина, сбитый Subaru Impreza 13 октября на пешеходном переходе в селе Зубово. 39-летний водитель с места преступления скрылся, но вскоре вернулся и раскаялся.

Пресечено 817 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (88), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (34) и не уступавшие дорогу пешеходам (51).

Кроме того, оштрафовали 61 пешехода-нарушителя.

Задержали 43 водителя в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: