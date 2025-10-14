Пасмурно и дожди: погода в Уфе 14-17 октября

Осень уже почти перевалила за экватор, и теплые солнечные деньки, похоже, подошли к концу. Рассказываем, чего ждать от погоды на этой рабочей неделе.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе дожди будут каждый день, солнце заглянет ненадолго только в следующие выходные.
Вторник, 14 октября: до +13°, облачно, дождь, в ночь на среду – +6°, дождь.
Среда, 15 октября: до +10°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +4°, дождь.
Четверг, 16 октября: до +10°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +4°, дождь.
Пятница, 17 октября: до +8°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +1°, без осадков.
Комментарии (0)