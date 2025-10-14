Уфимцы назвали достойный, по их мнению, размер пенсии

Респондентам задавался вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?» Далее было рассчитано среднее значение.

Достойная пенсия по мнению жителей Уфы по состоянию на вторую половину 2025 года в среднем составила 48 100 рублей. Это чуть больше, чем было полгода назад (47 900 рублей).

Самые большие запросы, конечно, в Москве (52 500 рублей) и Санкт-Петербурге (51 900 рублей). Следом идут Хабаровск (50 100 рублей) и Тюмень (49 500 рублей), замыкает топ-5 Владивосток (49 400 рублей).

В среднем жители России считают достойной пенсию в 49 800 рублей в месяц.