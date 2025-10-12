В Башкортостане потушили лесной пожар на 18,7 гектарах

На место прибыли работники министерства лесного хозяйства.

При тушении было задействовано 54 человека и 16 единиц техники. Пожар был ликвидирован на площади 18,7 га.

Распространение огня на населенный пункт не допущено.

МЧС напоминает о том, что нельзя оставлять непотушенными костры в лесном массиве, бросать горящие спички и окурки на обочине дорог, вдоль трасс, в лесу, на поле, разрешать детям играть с пожароопасными предметами, поджигать сухую траву, листья и мусор на прилегающих к дому территориях.