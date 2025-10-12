Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфу поступила новая партия современных троллейбусов

В Уфе продолжается обновление парка городского электротранспорта. Глава администрации города Ратмир Мавлиев сообщил о поступлении новой партии троллейбусов.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

По словам мэра, в скором времени на улицы Уфы выйдут 10 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Еще пять – в 2026 году.

Всего за последние пять лет Уфа получила 34 современных троллейбуса этого типа. Они производятся АО «УТТЗ» в рамках российско-белорусской кооперации с МАЗом.

«Сегодня также презентовали опытный образец троллейбуса "УТТЗ 6243" – так называемая "гармошка", с увеличенной пассажировместимостью (до 150 человек) и запасом автономного хода до 30 км.

Сейчас рассматриваем вопрос тестовой эксплуатации этого троллейбуса в реальных дорожных условиях Уфы. После проведения испытаний примем решение», – рассказал Мавлиев.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: