В Уфу поступила новая партия современных троллейбусов

В Уфе продолжается обновление парка городского электротранспорта. Глава администрации города Ратмир Мавлиев сообщил о поступлении новой партии троллейбусов.
По словам мэра, в скором времени на улицы Уфы выйдут 10 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Еще пять – в 2026 году.
Всего за последние пять лет Уфа получила 34 современных троллейбуса этого типа. Они производятся АО «УТТЗ» в рамках российско-белорусской кооперации с МАЗом.
«Сегодня также презентовали опытный образец троллейбуса "УТТЗ 6243" – так называемая "гармошка", с увеличенной пассажировместимостью (до 150 человек) и запасом автономного хода до 30 км.
Сейчас рассматриваем вопрос тестовой эксплуатации этого троллейбуса в реальных дорожных условиях Уфы. После проведения испытаний примем решение», – рассказал Мавлиев.
