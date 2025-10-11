В Башкортостане за неделю резко подорожали помидоры, бананы и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (13,3%), бананы (5,66%), яйца (5,14%), мясные детские консервы (4,15%).

Умеренно поднялись цены на капусту (2,38%), овощные детские консервы (1,34%) и муку (1,18%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (3,81%), лук (3,65%), огурцы (2,14%), свекла (1,72%), маргарин (1,43%) и морковь (1,16%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.