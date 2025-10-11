Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе запустили движение по отремонтированному арочному мосту

Старый арочный мост был построен в 1956 году, в 2017 году из-за аварийного состояния он был закрыт для движения. В 2021 году рядом возвели мост-вставку, а в 2022 году приступили к капитальному ремонту.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Сегодня, 11 октября, глава республики Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия движения по отремонтированному мосту.

«У нас есть хорошая традиция – на большие государственные праздники вводить новые объекты. Сегодня, в День Республики, как и обещали, запустили движение по арочному мосту через Белую.

Обновленный мост прошел все испытания, мы получили все необходимые документы. Остались мелочи, которые мы тоже обязательно доделаем. Например, в планах – сделать подсветку со стороны памятника Салавату Юлаеву.

Впереди у нас много планов – нужно ремонтировать Затонский мост, начинать работы по Южному обходу, другим важным для нас проектам. Нам еще есть что строить и есть чем заниматься, – сообщил глава региона.

