Башкортостан не вошел в топ-50 регионов по материальному благополучию населения

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), следом идут ХМАО (99,31) и Магаданская область (98,42).

Все места в десятке лучших заняли регионы крайнего севера, а также Москва (10 строчка, 85,94), Московская область (девятая строчка, 86,55) и Санкт-Петербург (восьмая строчка, 83,3).

Хуже всего ситуация в Ингушетии (2,68), Тыве (16,02) и Чеченской республике (21,73).

Башкортостан (54,41) в рейтинге не вошел даже в топ-50, заняв 52 позицию. Год назад была 51 строчка, но рейтинг существенно ниже – 44,44.