Башкортостан не вошел в топ-50 регионов по материальному благополучию населения

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения за 2024 год. В нем учитывается множество параметров, в том числе доступность жилья, уровни доходов населения и цен.
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), следом идут ХМАО (99,31) и Магаданская область (98,42).
Все места в десятке лучших заняли регионы крайнего севера, а также Москва (10 строчка, 85,94), Московская область (девятая строчка, 86,55) и Санкт-Петербург (восьмая строчка, 83,3).
Хуже всего ситуация в Ингушетии (2,68), Тыве (16,02) и Чеченской республике (21,73).
Башкортостан (54,41) в рейтинге не вошел даже в топ-50, заняв 52 позицию. Год назад была 51 строчка, но рейтинг существенно ниже – 44,44.
