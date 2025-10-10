В День республики в Уфе перекроют несколько улиц

11 октября в Уфе пройдут мероприятия, посвященные Дню Республики Башкортостан.

С 23:00 10 октября до 17:00 11 октября будут заблокированы выезды со дворов между домами Архитектурная, 22, Архитектурная, 24 и Первомайская, 45.

11 октября с 8:00 до 11:30 будет закрыт проезд вдоль ГКДЦ по улице 40 лет Октября (от Александра Невского до ГКБ №8).

Также с 8:00 до 12:00 перекроют улицы Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советскую (от Заки Валиди до Октябрьской Революции).