Российско-Таджикистанский индустриальный парк расположится в Башкортостане

Глава республики Радий Хабиров рассказал о заключении соглашения по запуску совместного с Таджикистаном проекта – индустриального парка.

«В присутствии Президента России Владимира Путина и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона обменялись соглашениями о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка.

Будущий парк расположен на территории 9,3 га. Нашей Корпорации развития за счет федерального бюджета предстоит в два этапа реконструировать и модернизировать производственные корпуса. Еще одна наша задача – привлечь в индустриальный парк резидентов. Ряд предприятий республики уже заинтересованы в этом.

Начинаем новый этап в развитии экономических отношений Башкортостана и Таджикистана», – сообщил Радий Хабиров.

