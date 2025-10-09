Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пожар и взрыв произошли в уфимском ЖК «Новалэнд»

Сегодня, девятого октября, вечером загорелось недостроенное здание в уфимском микрорайоне Затон.

Фото и видео присылают нам подписчики. По неофициальной информации, горит крыша здания по улице Майора Доставалова.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Над многоэтажкой – высокий столб черного дыма, в какой-то момент прогремел взрыв, но видимых повреждений здания нет. Оно еще не достроено.

BAZA сообщает, что предварительная причина взрыва – детонация газового баллона. В соцсетях пишут об ударе беспилотника, но это неправда.

По состоянию на 22:26 девятого октября пожар ликвидирован.

