В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, как вернуть деньги за просроченный сертификат

В Роспотребнадзоре Башкортостана напомнили: если у подарочного сертификата истек срок действия или вы купили товар, и на счете остались деньги, а компания отказывается их возвращать – это нарушение ваших прав. Алгоритм действий в такой ситуации следующий.

1. Подать в магазин заявление

Если на устное обращение отказали, то составьте заявление в двух экземплярах: один отдайте директору магазина или администратору, а второй оставьте себе с отметкой о принятии первого экземпляра. Если сертификат распространяется только на интернет-магазины или онлайн-сервисы, то оправьте заявление заказным письмом с уведомлением о вручении.

2. Составить досудебную претензию

Если в течение 10 календарных дней после подачи заявления магазин не перечислил деньги, пишите претензию самостоятельно или с помощью специалистов Роспотребнадзора. Претензию нужно отправить в магазин теми же способами, что и заявление.

3. Обратиться в суд

Сделать это можно, если через 10 дней со дня получения претензии деньги не пришли. Госпошлины по таким делам нет, если вы выиграете, то к стоимости сертификата можете получить дополнительные выплаты по закону о защите прав потребителей: неустойку, штраф и компенсации морального вреда.