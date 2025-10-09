На заправках Башкортостана резко выросли цены на бензин

По состоянию на шестое октября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 60,67 рубля за литр (+0,62 рубля за неделю);

– АИ-92 – 58,32 рубля за литр (+0,13 рубля);

– АИ-95 – 62,81 рубля за литр (+0,19 рубля);

– АИ-98 и выше – 83,07 рубля за литр (+0,44 рубля);

– дизельное топливо – 69,35 рубля за литр (+0,06 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (62,59 рубля за литр) и по России (64,33 рубля за литр).