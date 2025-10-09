Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе военный прокурор набрал взяток на 113 млн рублей

В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего военного прокурора Уфимского гарнизона.

Согласно материалам дела, подсудимый, будучи военным прокурором Уфимского гарнизона, в период с 25 января 2011 года по 29 сентября 2014 года получил взятку в размере более 113 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкортостана.

Она состояла не только из денег, но и из иных имущественных прав. Взамен прокурор пообещал поспособствовать заключению договоров аренды земельных участков в пользу взяткодателя в обход закона.

Вместе с ним в преступлении участвовали начальник квартирно-эксплуатационной части района и адвокат.

Следующее заседание назначено на 15 октября 2025 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: