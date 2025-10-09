В Уфе военный прокурор набрал взяток на 113 млн рублей

Согласно материалам дела, подсудимый, будучи военным прокурором Уфимского гарнизона, в период с 25 января 2011 года по 29 сентября 2014 года получил взятку в размере более 113 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкортостана.

Она состояла не только из денег, но и из иных имущественных прав. Взамен прокурор пообещал поспособствовать заключению договоров аренды земельных участков в пользу взяткодателя в обход закона.

Вместе с ним в преступлении участвовали начальник квартирно-эксплуатационной части района и адвокат.

Следующее заседание назначено на 15 октября 2025 года.