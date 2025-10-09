34-летний уфимец выбросил из окна свою дочь

По предварительным данным, сегодня, девятого октября, около 9.00 утра 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры свою дочь.
Об этом сообщает региональная прокуратура, начавшая проверку.
В момент инцидента отец с трехлетней (по информации следкома – двухлетней) дочерью находились в квартире на улице Ульяновых вдвоем, мать со старшим сыном уехали в санаторий в другой город.
Местные паблики публикуют фото и пишут, что уфимец сначала громил квартиру и выбрасывал вещи из окна четвертого этажа, а затем выбросил и дочь.
В крайне тяжелом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение.
По данным Shot, мужчина состоял на учете у психиатра, у него случилось обострение.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Рустам Ишмухаметов.
Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство малолетнего.
