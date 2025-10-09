Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

34-летний уфимец выбросил из окна свою дочь

По предварительным данным, сегодня, девятого октября, около 9.00 утра 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры свою дочь.

Об этом сообщает региональная прокуратура, начавшая проверку.

В момент инцидента отец с трехлетней (по информации следкома – двухлетней) дочерью находились в квартире на улице Ульяновых вдвоем, мать со старшим сыном уехали в санаторий в другой город.

Местные паблики публикуют фото и пишут, что уфимец сначала громил квартиру и выбрасывал вещи из окна четвертого этажа, а затем выбросил и дочь.

В крайне тяжелом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение.

По данным Shot, мужчина состоял на учете у психиатра, у него случилось обострение.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Рустам Ишмухаметов.

Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство малолетнего.

