34-летний уфимец выбросил из окна свою дочь

Об этом сообщает региональная прокуратура, начавшая проверку.

В момент инцидента отец с трехлетней (по информации следкома – двухлетней) дочерью находились в квартире на улице Ульяновых вдвоем, мать со старшим сыном уехали в санаторий в другой город.

Местные паблики публикуют фото и пишут, что уфимец сначала громил квартиру и выбрасывал вещи из окна четвертого этажа, а затем выбросил и дочь.

В крайне тяжелом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение.

По данным Shot, мужчина состоял на учете у психиатра, у него случилось обострение.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Рустам Ишмухаметов.

Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство малолетнего.