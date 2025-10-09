Еще два мурала украсили стены жилых домов в Уфе

Первая из них – за авторством Артура Лукьянова и Артура Музипова – украсила дом с адресом ул. Ленина, 63.

Эта работа создана в поддержку поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Название хранит память о трагическом случае, когда жизнь маленькой девочки оборвалась из-за несвоевременно пришедшей помощи. Эта история стала отправной точкой для создания движения добровольцев, решивших больше не оставаться в стороне. За ярким визуальным образом скрывается мощный призыв к действию: «Помочь ей можешь только ты». Он напоминает, что безопасность детей зависит от нашего внимания и неравнодушия.

Вторую нарисовал Альберт Юлдашев на доме с адресом Октябрьской революции, 14, к.1.

«Прожить одну жизнь, спасти тысячи». Работа призвана напомнить нам о ежедневном подвиге пожарных, которые круглосуточно несут службу, обеспечивая нашу безопасность. Герои живут среди нас, и этот арт-объект дань уважения их самоотверженному труду.