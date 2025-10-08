В Уфе провели уникальную хирургическую операцию

Об этом рассказал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Уникальную операцию провели челюстно-лицевые хирурги клинической больницы №21, помогли им в этом ученые лаборатории аддитивных технологий БГМУ Межвузовского кампуса Уфы.

Специалисты создали точную 3D-модель черепа пациента, что помогло изготовить индивидуальный имплант – он идеально повторяет форму поврежденной области. Такой инновационный подход обеспечил максимальную точность проведенной операции.

«Этот пример – живое подтверждение того, зачем мы развиваем Межвузовский студенческий кампус Уфы. Мы видим, как наука становится частью практической медицины: подобную операцию успешно провели уже трем пациентам.

Важнейший проект лаборатории – производство индивидуальных стент-графтов. А благодаря другой инновационной разработке – артикулирующему спейсеру тазобедренного сустава – выполнено уже более 70 ревизионных операций на тазобедренных и коленных суставах.

В Башкортостане такие проекты должны стать нормой. Безусловно, мы продолжим их поддерживать», – подписал глава правительства эти фото в соцсетях.