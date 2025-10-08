Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На лучшей вакансии октября в Уфе предлагают 150 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 93 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало октября 2025 года.

Топ вакансий октября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Оператор-наладчик ЧПУ (зубошлифовальный) в АО «Уфимское агрегатное производственное объединение». Предлагаемая зарплата – 150 тыс. рублей в месяц.

2. Региональный менеджер в ТД «Грасс» (производство автохимии). Предлагаемая зарплата – от 130 тыс. рублей в месяц.

3. Руководитель отдела продаж в «Форум-Авто» (дистрибьютор автомобилей). Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

4. Повар в компанию «Вкусный дом». Предлагаемая зарплата – 112-130 тыс. рублей в месяц.

5. Торговый представитель в ГК «Миллениум». Предлагаемая зарплата – 90-110 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 180 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед); в Казани – от 350 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: