Уфимский чиновник пойдет под суд за превышение полномочий

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы местной администрации.

Следствие считает, что чиновник дал указание руководителю коммерческой организации приобрести и посадить деревья и кустарники в сквере имени Кирова в Уфе.

Муниципального контракта не было, замглавы администрации района пообещал возместить все расходы.

Директор фирмы выполнил необходимые работы, однако оплату не получил – компании причинен ущерб на сумму более 680 тыс. рублей.

Обвиняемый вину не признает. Его имущество арестовано. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

