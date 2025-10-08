Уфимский чиновник пойдет под суд за превышение полномочий

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы местной администрации.
Следствие считает, что чиновник дал указание руководителю коммерческой организации приобрести и посадить деревья и кустарники в сквере имени Кирова в Уфе.
Муниципального контракта не было, замглавы администрации района пообещал возместить все расходы.
Директор фирмы выполнил необходимые работы, однако оплату не получил – компании причинен ущерб на сумму более 680 тыс. рублей.
Обвиняемый вину не признает. Его имущество арестовано. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
