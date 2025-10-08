Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане законодательно защитят религиозные символы

Депутаты Госсобрания Башкортостана рассмотрят поправки в республиканский закон о свободе совести и вероисповедания.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Поправками предлагается ввести запрет на удаление религиозных символов с изображений объектов культурного наследия или религиозного назначения, если они являются их неотъемлемой частью.

«Законопроект призван прекратить практику затирания православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов на фотографиях, в СМИ, рекламе и публичном пространстве. Подобные действия оскорбляют чувства не только верующих, но и просто культурных людей.

Бережное, уважительное отношение к религиозным символам будет способствовать укреплению межконфессионального мира и общественного согласия, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, общих для всех народов республики», – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

