В Башкортостане могут ужесточить режим продажи вейпов

Рабочая группа при комитете Госсобрания республики по торговле обсудила вопросы регулирования продажи вейпов. Речь шла о введении новых ограничений.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев призвал поменять подход к регулированию продажи такой продукции.
Законодательно вопрос может быть урегулирован как на федеральном уровне, так и на республиканском, но в любом случае речь идет об ужесточении оборота вейпов.
Сейчас на федеральном уровне прорабатываются разные варианты, включая полный запрет на продажу вейпов на территории всей страны и наделение соответствующими полномочиями субъектов Российской Федерации
Предметно обсуждается также введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Если весь путь движения товара поставить под лицензионный контроль по аналогии с оборотом алкоголя, то контрафакта и нарушений будет меньше, а здоровой конкуренции за счет вытеснения с рынка нелегальной продукции – больше», – сказал Толкачев.
