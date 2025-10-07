Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане подорожает посещение особо охраняемых природных территорий

На сегодняшний день особо охраняемые природные территории занимают около 7% от общей площади республики. В 2025 году число туристов на этих природных объектах увеличилось на 67%, достигнув 260 тыс. человек.

Фото опубликовал Андрей Назаров

В скором времени сбор за посещение таких объектов может вырасти – об этом сегодня, седьмого октября, объявил премьер-министр правительства Андрей Назаров, объяснив это необходимостью развития инфраструктуры.

«Рассмотрели с коллегами проект постановления Правительства о введении методике расчета платы за посещение особо охраняемых природных территорий. Мы не индексировали тариф с 2021 года.

Оплата предусматривается с учетом уровня спроса на посещение территории, сезонность посещения, уникальность природных комплексов. Деньги, полученные с туристов, пойдут на развитие инфраструктуры и сохранение природных объектов.

Поручил Министерству природопользования и экологии до 20 ноября подготовить и внести соответствующий нормативный акт. Это важный шаг к тому, чтобы управлять нашим природным наследием ответственно и эффективно, делая его доступным и защищенным одновременно", – рассказал глава правительства.

