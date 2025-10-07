В Башкортостане с бывшего мэра города взыскали более 89 млн рублей

В суде установлено, что глава муниципалитета подписал акты приемки строительно-монтажных и иных работ на системе очистки воды по нацпроекту, а также справки об их стоимости, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком запланированного объема работ.

Мэрия Давлеканово оплатила подрядчику почти 89 млн рублей.

Кроме того, другой компании выплатили более 500 тыс. рублей за осуществление строительного контроля на этом объекте, который фактически не проводился.

За это главе администрации было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления на два года.

Прокуратура с мерой наказания не согласилась и обратилась в Верховный суд Республики с требованием обязать чиновника возместить ущерб, причиненный преступлением. Верховный суд апелляционное представление удовлетворил.