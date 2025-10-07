Бывший вице-премьер Башкортостана Алан Марзаев обвиняется в получении взятки в 37 млн рублей

О задержании бывшего вице-премьера Башкортостана Марзаева стало известно еще в сентябре прошлого года.

Органами предварительного расследования он обвиняется в том, что получил через посредника 37 млн рублей из общей суммы взятки в 56,1 млн рублей. За эти деньги Марзаев обещал поспособствовать получению ООО «ДТС» контрактов Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства, своевременной их оплате, а также общему покровительству.

При этом он обвиняется в вымогательстве взятки. Теперь бывшему чиновнику грозит ответственность по части шестой статьи 290 УК РФ.

Судебное заседание назначено на 10 октября 2025 года.