УФАС выявило нарушение в закупке на обслуживание системы «112»

Жалоба поступила от компании «Интеллектуальный код». Учреждение искало подрядчика на оказание услуг по приему и обработке вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории республики. Контракт рассчитан на два года. Начальная цена – 98 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС установило, что заказчик в требованиях указал на использование программного продукта конкретного производителя. Обоснования в необходимости использования именно этого программного обеспечения не представлено.

«Действия заказчика влекут за собой ограничение количества участников закупки, что противоречит закону о контрактной системе», – говорится в сообщении службы.

УФАС выдало ГКУ РБ «Безопасный регион» предписание об отмене итогов закупки и внесении изменений в требования согласно закону. Также будет возбуждено административное дело.