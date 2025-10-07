Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

УФАС выявило нарушение в закупке на обслуживание системы «112»

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело жалобу на закупку ГКУ РБ «Безопасный регион».

Жалоба поступила от компании «Интеллектуальный код». Учреждение искало подрядчика на оказание услуг по приему и обработке вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории республики. Контракт рассчитан на два года. Начальная цена – 98 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС установило, что заказчик в требованиях указал на использование программного продукта конкретного производителя. Обоснования в необходимости использования именно этого программного обеспечения не представлено.

«Действия заказчика влекут за собой ограничение количества участников закупки, что противоречит закону о контрактной системе», – говорится в сообщении службы.

УФАС выдало ГКУ РБ «Безопасный регион» предписание об отмене итогов закупки и внесении изменений в требования согласно закону. Также будет возбуждено административное дело.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: