Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили 101 тыс. упаковок лекарств

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 29 сентября по пятое октября, в регионе было обслужено 46 836 рецептов.

Пациентам выдали 101 083 упаковки лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (32% от общего числа), следом идут Центральный (13%), Октябрьский (12%), Стерлитамакский (11%) и Нефтекамский (8%) округа.

