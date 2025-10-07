Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сегодня, седьмого октября, президенту России Владимиру Путину исполнилось 73 года. Глава Башкортостана Радий Хабиров посвятил этому пост в соцсетях.

Фото: glavarb.ru

«От имени всей республики поздравляю Президента России Владимира Владимировича Путина с днем рождения.

Благодарю главу государства за внимание к нашей республике. Башкортостан всегда чувствует его поддержку. Благодаря ей мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, начинаем и завершаем важнейшие для наших жителей стройки. Уверенно продолжаем двигаться вперед.

Горжусь, что мне выпала честь работать под началом такого сильного лидера. Республика всегда была надежной опорой России, и мы сделаем все для того, чтобы так было всегда», – написал Радий Хабиров.

