Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения

«От имени всей республики поздравляю Президента России Владимира Владимировича Путина с днем рождения.

Благодарю главу государства за внимание к нашей республике. Башкортостан всегда чувствует его поддержку. Благодаря ей мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, начинаем и завершаем важнейшие для наших жителей стройки. Уверенно продолжаем двигаться вперед.

Горжусь, что мне выпала честь работать под началом такого сильного лидера. Республика всегда была надежной опорой России, и мы сделаем все для того, чтобы так было всегда», – написал Радий Хабиров.