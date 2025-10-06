Праздники, выставки, конкурсы: куда пойти в Уфе на День Республики

11 октября отмечается День Республики Башкортостан. В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.
В Уфе в этот день пройдут собрания, тематические лекции и часы, выставки, конкурсы, кинопоказы.
Мероприятия начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы. На Советской площади состоится ставшее уже традиционным посвящение школьников в «шаймуратовцы».
Семейные праздники 11 октября начнутся в 12:00 в следующих локациях:
– сад Аксакова;
– парк «Демский»;
– парк «Первомайский»;
– парк «Волна»;
– парк «Кашкадан»;
– площадь им. Серго Орджоникидзе;
– парк имени Ивана Якутова.
В Музее истории Уфы в 11:00 состоится лекция «Уфа – столица Республики Башкортостан», затем проведут викторину по истории республики и лекцию о природных ресурсах региона.
