Праздники, выставки, конкурсы: куда пойти в Уфе на День Республики

В Уфе в этот день пройдут собрания, тематические лекции и часы, выставки, конкурсы, кинопоказы.

Мероприятия начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы. На Советской площади состоится ставшее уже традиционным посвящение школьников в «шаймуратовцы».

Семейные праздники 11 октября начнутся в 12:00 в следующих локациях:

– сад Аксакова;

– парк «Демский»;

– парк «Первомайский»;

– парк «Волна»;

– парк «Кашкадан»;

– площадь им. Серго Орджоникидзе;

– парк имени Ивана Якутова.

В Музее истории Уфы в 11:00 состоится лекция «Уфа – столица Республики Башкортостан», затем проведут викторину по истории республики и лекцию о природных ресурсах региона.