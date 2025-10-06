В Башкортостане ребенку-инвалиду выдали медицинские изделия после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Чекмагушевского района провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.
Восьмилетний мальчик страдает сахарным диабетом, является инвалидом и нуждается в постоянном приеме лекарств.
Однако, несмотря на выписанные рецепты, ребенок на протяжении длительного времени в полном объеме не обеспечивался иглами для инсулиновых шприц-ручек.
После проверки прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального министерства здравоохранения обеспечить несовершеннолетнего медицинскими изделиями.
Суд удовлетворил требования прокурора, ребенку начали выдавать медицинские изделия.
