В Уфе за выходные произошло 69 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах четвертого и пятого октября.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 69 ДТП, пострадали семь человек.
Один из пострадавших – восьмилетний ребенок: в субботу, четвертого октября, около трех часов дня напротив Мушникова, 20 его сбил 37-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, при выезде со двора дома. Ребенок госпитализирован, начато расследование.
Вчера, пятого октября, около 12 часов дня напротив дома №91 по проспекту Октября 51-летний водитель Haval Dargo, поворачивая на Кольскую, столкнулся с Toyota Camry под управлением 29-летнего водителя, который в результате аварии был госпитализирован.
Пресечено 649 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (73), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (42) и не уступавшие дорогу пешеходам (46).
Кроме того, оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей.
Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
