Жителей Башкортостана на этой неделе ждут длинные выходные

В октябре 2025 года будет один внеплановый праздничный выходной в День Республики – 11 числа.

Так как в этом году праздник выпадает на субботу, в пятницу, 10 октября, рабочий день будет сокращен на один час, а выходной переносится на понедельник, 13 октября.

В конце месяца при этом жителей республики ждет шестидневная рабочая неделя – с 27 октября по первое ноября.

Четвертого ноября отмечают День народного единства. Это будет вторник, поэтому было принято решение сделать субботу, первое ноября, сокращенным рабочим днем, за которым последуют три дня выходных, со второго по четвертое ноября, и трехдневная рабочая неделя.