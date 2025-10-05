Теплая осень: погода в Уфе 6-10 октября

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе осадков не будет совсем, зато обещают много солнца.

Понедельник, 6 октября: до +15°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +3°, без осадков.

Вторник, 7 октября: до +14°, переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – +2°, без осадков.

Среда, 8 октября: до +15°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +1°, без осадков.

Четверг, 9 октября: до +15°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – +4°, без осадков.

Пятница, 10 октября: до +15°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +4°, без осадков.